Sungurlu'da bilgi yarışması düzenlendi

sınıflar arası Siyer-i nebi bilgi yarışması Özel İdare Konferans Salonunda yapıldı.

İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Kerim Mandıralıoğlu açılış konuşmasında, "Bizlere kendine kul, alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammet'e ümmet olma şerefi bahşeden Yüce Rabbimize hamd olsun. Cahiliye denilen her türlü kötülüğü asrı saadet denilen mutluluk asrına çevirerek dünyanın en büyük inkılabını gerçekleştiren Hz. Peygambere salatü selam olsun. Günahlarla kirlenmiş dünyamız her zamankinden daha fazla O'nun mesajına muhtaç. Herkesin ondan alacağı dersler var. Onu anlayıp hayatımıza taşımalıyız. Güvenilirliği, çalışkanlığı, merhamet ve sabrı bize örnek olmalı" dedi.

İlçe geneli Ortaokullar arası düzenlenen Siyer-i Nebi bilgi yarışmasında test usulü sınava tabi tutulan yarışmada finale kalan 5 ortaokul yarıştı. 20 sorunun sorulduğu yarışmada Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu ve Demirşeyh Köyü Ortaokulu ikinciliği paylaştılar. Kaledere Köyü Şehit Bayram Kesekler Ortaokulu ise üçüncü, Memiş Bekmezci Ortaokulu Dördüncü oldu. Dereceye giren Okulların Ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.