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Sungurlu'da bir apartman karantinaya alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.


Korona virüsü salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sungurlu ilçesinde bir köy karantinaya alınmış, karantina süresinin dolmasının ardından uygulamaya önceki gün son verilmişti.


Bugün Fatih Mahallesi'nde bir kişinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sitede bulunan 7 katlı apartman karantinaya alındı. 44 yaşadığı belirtilen apartmana polis ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren emniyet şeridi çekilirken, binaya giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

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