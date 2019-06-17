İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da buğday hasadı başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde arpa hasadından sonra buğday hasadı da yapılmaya başlandı.


İlçeye bağlı Karaçay Köyü'nde 1500 dönüm arazisini biçen Muhtar Murat Bavagir, buğday hasadını gerçekleştirdi. Buğday hasadını yaptığını söyleyen Muhtar Bavagir, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti.


Toplamda 1500 dönüm araziye buğday ektiğini söyleyen Bavagir, dönüm başına 400 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.


Geçen yıla oranla bu yıl mahsulün daha iyi olduğunu belirten Bavagir, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentimizin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.