İhlas Haber Ajansı

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Sungurlu'da çörek otu hasadı başladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 6 bin dönümde üretilen çörek otu hasadına başlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 bin dönümde üretilen çörek otu hasadına başlandı. İlçede bu sene 6 bin tonluk rekolte bekleniyor.


Sungurlu'da bir firma ile anlaşmalı olarak merkez ve ilçeye bağlı Mahmatlı, Tuğcu, Çiftlik ve Boztepe köylerinde yaklaşık 6 bin dönüme ekilen çörek otunun hasadı başladı. Dönüme 90 ile 160 kilogram olmak üzere toplamda 6 bin tona yakın rekolte beklendiği bildirildi. Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Önder Ceşmeci ve müdürlük personeli hasat yapılan alanda incelemelerde bulundu.

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