Sungurlu'da Cumhuriyet bayramı çoşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sungurlu'da düzenlenen programla kutlandı.

Törende Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Eyüp Bayraktar tören alanında bulunanların bayramını kutladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mitat Gözen, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kaymakam Mitat Gözen'in konuşmasının ardından, Sungurlu Anadolu Lisesi öğretmeni Murat Aktaş Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini ve Sungurlu Anadolu Lisesi öğretmeni Semra Kılıç, Atatürk'ün 10. Yıl Nutkunu okudular. Cumhuriyet bayramı dolayısıyla okullar da düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Sungurlu'da Ortaokulları arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hakan Kayaalp yazdığı “ Benim Cumhuriyetim” isimli şiirini okumasının ardından, Yavuz selim İlkokulu öğretmeni Naşide Erarslan yönetiminde “Biz Türk Genciyiz” adlı müzikal oyunu oynadılar. Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hatice Keyvanı, “Bugün” ve Fen Lisesi öğrencilerinden Nurefşan Uçkun, “Onbeş Yılı Karlılarken” adlı şiirlerini okudular.

Mehmetçik İlkokulu öğretmeni Ayşe Koca Varan yönetiminde halk oyunları ekibi ve daha sonra Sunguroğlu İlkokulu öğretmeni Salih Erzumluoğlu yönetiminde öğrenciler “Bayrağım” adlı gösterilerini yapıtılar. Program halk oyunları gösterisi ve geçit töreninin ardından sona erdi.

İlçe Stadyumunda düzenlenen programa, Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Eyüp Bayraktar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erhan Tezkorkmaz, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.