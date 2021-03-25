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Sungurlu'da dinamik denetim süreci devam ediyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde dinamik denetim süreci devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dinamik denetim süreci devam ediyor.


Bu kapsamda denetim ekibi tarafından ilçenin yoğun olarak kullanılan toplu yaşam alanları, pazar yerleri, banka önleri, cadde ve parklar sık sık kontrol ediliyor.


Konuya ilişkin olarak ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dinamik denetim süreci belirlenen program çerçevesinde aralıksız devam ettiği, denetimler çerçevesinde kurallara riayet etmeyenler uyarıldığı belirtilerek salgın sürecinin hep birlikte, kurallara uyarak atlatacağı" ifadelerine yer verildi.

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