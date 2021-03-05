Sungurlu'da dinamik denetim sürecinde 440 personel görev alacak

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ülke çapında başlatılan dinamik denetim süreci Sungurlu'da da başlatıldı.

Sungurlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kontrollü normalleşme sürecinde uygulanacak dinamik denetim sürecinde tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları azami seviyede katılım sağlayacaklar ve teknolojik imkanlardan üst düzeyde yararlanılacaktır. Bu kapsamda, ilçede uygulanacak dinamik denetim uygulamasında toplamda 440 personel görev alacaktır. Özellikle maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, denetimlerimiz kontrollü denetim sürecinin en iyi şekilde sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı kriterlerine uyulup uyulmadığını denetleyeceğiz. Ayrıca MOBESE sistemi üzerinden de maske ve sosyal mesafe denetimleri yapacağız. Bu süreçte tüm herkesi duyarlı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz" denildi.

'Kaymakam odaların aktif katılımını talep etti'

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, kontrollü normalleşme sürecinde görev alacak oda başkanları ile bir toplantı yaptı.

Kaymakam Görmüş, dinamik denetim sürecinde odaların da aktif katılımını talep ederek İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulama hakkında oda başkanlarına bilgi verdi.