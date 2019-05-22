Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Mayıs ayında yapılan faaliyetler ve projeleri hakkında bildi verdi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mitat Gözen'de, “Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sağlıklı bir şekilde el birliğiyle çalışmalıyız. Okullarda güvenlik sadece emniyet ve asayiş konusu değil, bunun bir çok kolları var. Çeşitli kuruluşların, ailelerin sahiplenmesi gereken yönleri var. Bu konularda müşterek olarak çalışmamız gerekiyor. Okullarımızın iç güvenliği de son derece önemli. Okullarımızın kendi iç güvenliği Okul Müdürlerimiz sağlıyor. Okul Müdürlerimiz çalışma arkadaşları ve okul aile birliği ile birlikte iş birliği içerisinde güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak durumunda.” dedi.

Toplantıda Sungurlu Belediye Başkanlığı ,Cumhuriyet Başsavcılığı, Sungurlu MYO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kolluk Birimleri, Kamu kuruluşları temsilcileri, Okul Aile Birliği Temsilcileri ve Okul Servis Araçları Şirket Temsilcileri katıldı.