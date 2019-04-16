Sungurlu'da eğitim ve okul güvenliği toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sungurlu MYO ve KYK Yurt Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kolluk Birimleri, Kamu kuruluşları temsilcileri, Okul Aile Birliği Temsilcileri ve Okul Servis Araçları Şirket Temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, söz alarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mart ayında yapılan faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Eryiğit verdiği desteklerinden dolayı Kaymakam Mitat Gözen ve daire müdürlerine teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mitat Gözen ise, “Öğrencilerin her türlü şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve çağın gereklerine uygun, güvenli bir ortamda nitelikli eğitim almalarının sağlanması konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirtti. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.