İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.


İlçede bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış ve dolu, son olarak ova köylerinde etkili oldu. Önceki gün ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı özellikle ekili arazilere zarar verdi.


Kula köyünde 15 dakikada ekili arazilerin büyük kısmının zarar gördüğünü söyleyen Çiftçi Hicabi Altuntaş, "Dün bir anda bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ekili mahsullerimiz zarar gördü" dedi.


Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazilerinin adeta beyaz örtüyle kaplandığını söyleyen Altuntaş, "Köyümüzdeki buğday, arpa, nohut tarlalarının tamamına yakını zarar gördü. Keza meyve ağaçları da zarar gördü. Allah yardım etsin bu vatandaşa" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.