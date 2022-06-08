İhlas Haber Ajansı

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Sungurlu'da el emeği eserler görücüye çıktı

Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırlanan ürünler sergilendi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen sergide el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. Ürünleri yakından inceleyen Kaymakam Fatih Görmüş, sergiyi beğendiğini belirterek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Sergi açılışına Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, Kaymakam Refik'i Ramazan Saka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.

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