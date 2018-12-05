Sungurlu'da en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Öğrencilere kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğu kitabın anlama seviyesini görmesini sağlamak, kendine güven duygusunu geliştirmek, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Sungurlu Okuyor Projesi” kapsamında okullarda Kitap Okuma Etkinliği düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, okullarda Kasım ayında en çok kitap okuyan öğrencileri kutlayarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek; kişisel gelişimi destekleyerek Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Eryiğit, "Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır" dedi.

Okuma alışkanlığı kazanmış bireylerin, okumak, okuduğunu anlama ve anlatabilme becerilerinin yüksek oranda gelişerek, kendisini ifade etmesinin daha kolay hale geldiğini, bu sayede akademik başarılarının ve yorumlama yeteneklerinin arttığını belirten Eryiğit, "Sungurlu Okuyor Projemizin 2 yıldır başarıyla uygulanmasını sağlayan okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca her akşam 20:00-20:30 saatlerinde aile kitap okuma saatlerinde öğrencilerimizle kitap okuyan velilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.