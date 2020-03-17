Sungurlu'da ev yangını korkuttu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında evde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Fatih Mahallesi Monstar Köprü yanında bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında evde bulunan eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.