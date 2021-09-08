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Sungurlu'da fırınlar denetlendi

Sungurlu’da zabıta ekipleri tarafından ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.

Sungurlu'da zabıta ekipleri tarafından ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.


Eksiklikler ve yapılması gerekenler konusunda fırın işletmecilerini uyaran zabıta ekipleri, ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığının ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptılar.


Genel olarak fırınların durumlarının iyi olduğunu belirleyen zabıta ekipleri, "Denetimlerde fırın işletmecilerini görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyardık. Yapılan denetimlerde ekmek ve pide gramajlarının olması gerekenden fazla olduğunu gördük bundan dolayı da fırın işletmecilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için denetimlerimiz aralıksız sürecek” şeklinde konuştular.

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