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Sungurlu'da fırtına ağaçları kökünden söktü

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden olurken, köy yolu ulaşıma kapandı.


Özellikle kırsal kesimde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir çok köyde ağaçlar devrildi. İmirli Köy yolunda fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar yola devrildi. Köy yolu uşamına kapandı.


Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ekili araziler de zarar gördü.

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