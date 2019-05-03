Sungurlu'da futsal turnuvası

Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonunda oynanacak olan 3.lük maçında Sungurlu Devlet Hastanesi eksik kadro nedeniyle müsabakaya katılamayarak hükmen 3-0 mağlup oldu. Saat 20.00' da başlayan Final müsabakasında ise Hürriyet Ortaokulu ile Kartal Ekmek Fırını karşı karşıya geldi. Çekişmeli başlayan maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle noktalanırken, her iki takımda kontrolü elinden bırakmadı.

Maçın son dakikalarında konsantrasyon eksiliği yaşayan Kartal ekmek takımının defansta yaptığı hatayı iyi değerlendiren Hürriyet Ortaokulu 2-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip üzerinde baskı kurmaya çalışan Kartal Ekmek Fırını defansta boşluklar oluşturmaya başladı. Kontra ataklarla gol arayan Hürriyet Ortaokulu aynı dakika içerisinde üst üste bulduğu 2 golle rakibini 4-1 yenerek kupaya ulaştı.

Final müsabakasını İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Jandarma Komutan vekili Muammer Ulu, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.