Sungurlu'da 'Gaziler Günü' törenle kutlandı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.
Programa Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.