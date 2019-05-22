Sungurlu'da geleneksel çocuk oyunları canlandırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını, çocuklara ve gençlere yeniden hatırlatmak amacıyla başlatılan 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' kapsamında 'Sungurlu Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' Sungurlu'da başladı.

Öğrenciler 24 Mayıs'a kadar 'Yağ satarım bal satarım, Mendil kapmaca, Yakan top' gibi oyunları oynayacak.

Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt, "Bu oyunlar sayesinde çocuklarımız atalarımızın geçmişte hangi oyunları oynadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Biz atalarımızdan öğrendik. Biz de şimdi bu oyunları çocuklarımıza öğretiyoruz ki, geçmişimizle geleceğimiz kopuk kalmasın. Ayrıca, çocuklarımız kazanmayı, kaybetmeyi öğreniyor. Kazanınca sevinmeyi, kaybedince üzülmeyi, üzüleni teselli etmeyi, kazananı kutlamayı öğreniyorlar. Böylece toplumsal kaynaşmayı, toplumsal barışı sağlıyoruz" dedi.