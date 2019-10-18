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Sungurlu'da genel güvenlik ve asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.


Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, suç unsuru taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.


Saat 20.00'de eski 112 yanında uygulamaya başlayan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada toplamda 90 şahıs sorgulanırken, 1000 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

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