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Sungurlu'da gölete sazan yavrusu bırakıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, gölete toplam 8 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, gölete toplam 8 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.


İlçe Tarım Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 8 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşağıfındıklı göletine bırakıldı.


Yavru balıkların anaç hale gelmesi için yaklaşık 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı.

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