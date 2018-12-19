Sungurlu'da hafızlık ve güzel ezan okuma yarışması

Sungurlu Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda açılış ve selamlama konuşmasını Sungurlu Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu yaptı.

Jüri başkanı Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptığı hafızlık ve güzel ezan okuma yarışmasında jüri ise İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Ayyıldız, İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Rahmi Güccan, İl Müftülüğü Müezzini Hasan Çakmak, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğretmeni Recep Celep oluştu.

Açılış ve konuşmalardan sonra hafızlık yarışmasına geçildi. Yarışmaya İl merkezi ve ilçelerden bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerinden öğrenciler katıldı. 11 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Hafızlık yarışmasında Çorum Merkez Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Döğer birinci olurken, Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Sertdemir ikinci ve İskilip Anadolu Lisesi Öğrencisi Sefa Kaküllü ise üçüncü oldu.

7 öğrencini yarıştığı güzel ezan okuma yarışmasında Çorum Merkez Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Barış Uzun birinci olurken, Çorum Merkez Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümit Yılmaz ikinci ve Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Fatih Mehmet Salık ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde teşekkür konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdür vekili Hüseyin Kır, İmam Hatip Okullarında kalitenin arttığını ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, “Evlatlarımızın bu millete hizmet etmeleri için daha donanımlı yetişmelerini sağlamalıyız.” dedi.

Hafızlık yapmanın zor bir süreç olduğunu vurgulayan Hüseyin Kır, bu alanda çalışan öğrencileri tebrik ederek katkı sağlayan öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Yarışmaya katılan öğrencilerine ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür vekili Hüseyin Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve İlçe Müftüsü İbrahim Köksal verdi.

Sungurlu Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Hafızlık Ve Güzel Ezan Okuma Yarışması düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdür vekili Hüseyin Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.