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Sungurlu'da hareketli dakikalar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan kavgada kuru sıkı tabancayla kendisine ateş açılan epilepsi hastası bir genç başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan kavgada kuru sıkı tabancayla kendisine ateş açılan epilepsi hastası bir genç başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Altınoğlu Cami yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi olduğu öğrenilen şüpheliler kuru sıkı tabanca ile M.Ç. isimli gence ateş etti. Korkudan kriz geçiren epilepsi hastası genç yere düşerek başından yaralandı. Bu sıra olayı gören arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis her yerde olaya karışan kaçan şüphelileri arıyor.

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