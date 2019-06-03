Sungurlu'da içme suyu boruları kırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından Akçalı Köyü'nde bulunan su boruları kırılırken, temiz suya yağmur suları karıştı. Belediye ekipleri, bayramda ilçe halkının su sıkıntısı yaşamamaları için 2 gündür var güçleriyle çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre Akçalı Köyü'nden Sungurlu'ya pompalanan içme suyunun boruları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kırıldı. Dün yağan kuvvetli yağış sonrası temiz sulara, çamurlu yağmur suları karıştı.

Jandarma ekipleri saldırıyı yapanları yakalamak için soruşturma başlatırken, belediye ekipleri kırılan boruları tamir etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

'İnsanların mağdur olmalarıyla mı mutlu olacaklar'

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak saldırıyı kınayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Akçalı Köyü'nden ilçemize pompalanan içme suyu borularını kırmışlar. Yağan kuvvetli yağış sonrası temiz su ile çamurlu yağmur suları karıştı. Ekiplerimiz dün akşamdan itibaren çalışıyor" dedi.

Bayramda yaşanacak nüfus yoğunluğu nedeniyle hemşehrilerimizin su sıkıntısı çekmemeleri için doldurulan tüm depodaki suların boşaltıldığını ve temizliğinin yapıldığını belirten Başkan Şahiner, "İnsanlarımızın mağdur olmasıyla mı mutlu olacaklar? Bunu yapanlar ne insan ne de müslüman. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Şahiner, milli servetimize zarar veren bu zatların biran önce yakalanıp gerekli cezayı almalarını istediklerini sözlerine ekledi.