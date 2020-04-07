Sungurlu'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, titizlik ve itinayla yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek yardım kolilerini teslim ettiler. Mahalle bazında dağıtımın yapılacağını belirten ekipler ilk olarak Akçay ve Bahçelievler mahallelerinden başladıklarını, bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşana kadar tüm mahallelerde dağıtım yapılacağını belirtiler.