Sungurlu'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu üzerinde Yekbas köyü mevkiinde meydana geldi. Boğazkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde bulunan S.S.(33) yönetimindeki otomobil, yol kenarında bulunan evlerinin bahçesinden kontrolsüz olarak yola çıkan H.K.(1) isimli çocuğa çarpması sonucu kaza meydana geldi. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Boğazkale Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

-Hafif Ticari Araç Şarampole uçtu : 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 8. Kilometresinde Aşağıbeşpınar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.A. 43) yönetiminde ki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araç sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A. (21) ve N.A. (42) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.