Sungurlu'da iki ayrı trafik kazası

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Çorum yolu Aktaş Un yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 55 EZ 814 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Diğer kaza ise Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 35 HA 0780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

Meydana gelen her iki kazada da ölen yada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.