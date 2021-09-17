İhlas Haber Ajansı

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Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Tuz Gediği mevkisinde meydana geldi. Bilal G. yönetimindeki 19 ABS 941 plakalı otomobil ile Zeynel K. yönetimindeki 19 SA 818 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.

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