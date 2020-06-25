İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 aracın Taşköprü kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen kazada A.B ve M.T. isimli şahıslar yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulunarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.