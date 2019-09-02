Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan K.A. (41) yönetimindeki 06 KZ 898 plakalı otomobil, önünde seyreden R.K. (51) yönetimindeki 06 DC 7962 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan E.K. (14), B.K. (18) ve F.N.K. (3) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.