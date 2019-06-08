İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da ilk arpa hasadı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilk arpa hasadı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk arpa hasadı yapıldı.


İlçeye bağlı Kula Köyü'nde kendi biçerdöveri ile 500 dönüm arazisini biçen Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk arpa hasadını gerçekleştirdi.


İlk arpa hasadını yaptığını söyleyen Aytekin Altuntaş, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Toplamda 500 dönüm araziye arpa ektiğini söyleyen Altuntaş, dönüm başına 450-500 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.


Geçen yıla oranla bu yıl mahsulün daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentimizin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.