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Sungurlu'da ilk arpa hasadı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ilk arpa hasadı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk arpa hasadı yapıldı. Hasada katılan Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, hasat döneminin tüm çiftçilere bol, bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.


İlçeye bağlı Güvendik Köyü'nde Ali Zeyrek'e ait 40 dönüm arazide ilk arpa hasadı yapıldı. Zeyrek'e ait tarlada ilk arpa hasadını yaptığını söyleyen Hıdır Yazgı isimli çiftçi, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Yazgı, toplamda 12 ile 15 ton arasında dönüm başına ise 300 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.


Hasada katılan Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu'da Güvendik Köyü'nde 2020 yılı hasat döneminin başladığını söyleyerek, tüm çiftçilere bol bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

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