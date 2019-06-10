İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk ürünü arpa, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi. Akpınar Köyü'nden gelen arpa geleneksel satış yöntemiyle satıldı.


İlçeye bağlı Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş'a ait tarladan biçilen arpa, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirilen 22 ton arpa, kilosu 1.049 TL'den 23 bin bin 78 TL'ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri tarafından alındı. Güvendik Köyü'nden Emrullah Batak tarafından getirilen 3,5 ton arpa ise 1.088 TL'den Hasan Kartaler tarafından alındı.


Yılın ilk arpa ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Akpınar Köyü'nde Haydar Göktaş ve Güvendik Köyü' nde Emrullah Batak isimli çitçilerimize ait tarladan biçilen arpalar, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı. Böylece hasat sezonu da açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.