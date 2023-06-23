Sungurlu'da ilk arpa ürünü borsaya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa Ticaret Borsası’na gelerek geleneksel yöntemle satıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa Ticaret Borsası'na gelerek geleneksel yöntemle satıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilçesinde hasadı yapılan ilk arpa ürünü Ticaret Borsası'nda satıldı. Terzili köyünden İbrahim Balgabuş'a ait 7 ton arpanın tonu 5 bin 645 TL'ye satıldı. Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Borsamızda satılan ürünlerden arpaya 50 kuruş, buğdaya ise 1 TL artık desteğin verildiğinin tüm çiftçilerimizin bilmesi önem arz etmektedir. Bu vesile ile 2022-2023 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, kazancımızın bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.