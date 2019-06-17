İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da ilk buğday borsa'ya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası'na geldi. Bahşılı Köyü'nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.


İlçeye bağlı Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak'a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası'na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL'den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı.


Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü'nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.