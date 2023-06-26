Sungurlu'da ilk buğday borsaya geldi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde yılının ilk ürünü buğday, Ticaret Borsası'na geldi. Çadırhöyük Köyü'nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.

İlçeye bağlı Çadırhöyük köyünden Recep Öztürk'e ait 8 ton buğdayın tonu, 6 bin 600 TL'ye satıldı. Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Borsamızda satışı yapılan ürünlerden arpaya 0.50 krş. Buğdaya ise 1,00 TL artık destek verildiğini tüm çiftçilerimizin bilmesi önem arz etmektedir. Bu vesile ile 2022-2023 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, kazancımızın bereketli ve rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.