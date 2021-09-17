Sungurlu'da ilköğretim haftası kutlamaları

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası'nın başlaması dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulu koordinasyonunda kutlama programı düzenlendi.

Kutlama Programı Saygı duruşu ve İstiklal marşı'nın okunması ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci'nin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından İlköğretim haftası ile ilgili şiirler okundu ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, siyasi parti temsilcileri, kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.