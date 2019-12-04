İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da imalathaneler denetlendi

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede üretim yapan imalathaneleri denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından imalathanelerde denetim yapılarak işyerlerine sağlık ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.


Zabıta Müdürü Kemal Karaman, halk sağlığını etkileyen alanlarda denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti. Karaman, zabıta ekipleri tarafından imalat yapılan iş yerlerinde denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, “İmalathanelerde, hamur işlevlerinde kullanılan yağ ve gıda maddelerinin kontrolünü yaparak vatandaşlarımıza sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilen yiyecekleri tüketmesini sağlamaktır. Umuma açık ve halk sağlığını direk etkileyen imalathane ve benzeri iş yerlerinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.