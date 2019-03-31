Sungurlu'da İyi Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.

Sungurlu'da kurulan 190 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 426 oyu alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti adayı İlyas Özkan, 8 bin 277, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu bin 893 oy aldı.

Abdulkadir Şahiner kimdir: 1967 yılında Sungurluda doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesinde tamamladı. 30 Mart 2014' de yapılan

Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.