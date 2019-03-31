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Sungurlu'da İyi Parti adayı Abdulkadir Şahiner kazandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti Abdulkadir Şahiner kazandı.


Sungurlu'da kurulan 190 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 426 oyu alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti adayı İlyas Özkan, 8 bin 277, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu bin 893 oy aldı.


Abdulkadir Şahiner kimdir: 1967 yılında Sungurluda doğdu. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Sungurlu Lisesinde tamamladı. 30 Mart 2014' de yapılan


Mahalli İdareler Seçiminde Sungurlu Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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