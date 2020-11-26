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Sungurlu'da kadına yönelik şiddet konulu toplantı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı yapıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılan toplantı Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mustafa Yetiş, Sosyolog Zülbiye Mandıralıoğlu ve Sosyolog Elmas Köylü tarafından düzenlendi.


Kadına şiddetin önüne geçilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması için 3 ayda bir toplantı yapılması kararlaştırılan toplantıda, kurumlar arası işbirliği çerçevesinde eylem planları oluşturulacak.


Kaymakam Fatih Görmüş, 25 Kasım tarihinin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilmesi üzerinde bugün yapılan toplantıda alınan kararların hassasiyetle uygulanacağını ve böyle bir özel günün belirlenmesinin bile ironik ve acı olduğunu belirtti.


Programa, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutan vekili Görkem Güncan ve Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi katıldı.

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