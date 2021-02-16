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Sungurlu'da kar mesaisi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde gece başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde gece başlayan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri sabahın ilk ışıklarında karla mücadele çalışmalarına başladı.


Sabah saatlerinden itibaren Belediye ait greyder İlçe merkezindeki ana yolları temizleyerek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya çalışıyor. Belediye temizlik işleri müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekipte sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlenmeye devam ediyor.

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