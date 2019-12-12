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Sungurlu'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 10 gaziye madalya ve berat belgeleri takdim edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 10 gaziye madalya ve berat belgeleri takdim edildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen madalya töreninde İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, gaziler Mustafa Köylü, Şahin İncel, Hasan Kürkaya, Şahin Kodaz, Fethi Uçakcıoğlu, İhsan Zehir, Mehmet Doğru'ya madalyalarını takdim ederken, hayatını kaybeden Zakir Demirel'in madalyası oğlu Fatih Demirel'e, hayatını kaybeden Hasan Bilgin'in madalyası ise eşine gönderileceği öğrenildi.


Törende Kaymakam Mitat Gözen, “Devletimiz adına gösterdiğiniz kahramanlık için sizlere çok teşekkür ederim” diyerek gazilere ve yakınlarına teşekkür etti.


Kaymakam Mitat Gözen'e teşekkür eden Gaziler ise o günleri tekrar hatırladıklarını ifade ederek, her zaman ülkemiz için canlarını feda edeceklerini ifade ettiler.

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