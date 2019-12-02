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Sungurlu'da kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde olduğu gibi Sungurlu’da da 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle Bölge Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Sungurlu'da da 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması nedeniyle Bölge Trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirdi.


Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bölge Trafik ekiplerince, denetimler başladı.


1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ekipleri, bölge trafik önünde yük taşıyan ticari araçlar durdurularak belge ve lastik kontrollerini yaptı.


Kış lastiğinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri, kış lastiği kullanmayan sürücülere 625 lira ceza uygulanacağını belirttiler. Denetimlerin aralıksız süreceğini dile getiren yetkililer, uygulamanın 1 Nisan 2019'a kadar devam edeceğini ifade ettiler.

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