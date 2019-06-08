İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sungurlu'da korkutan yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde alev alan 2 katlı ahşap ev mahallede paniğe neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde alev alan 2 katlı ahşap ev mahallede paniğe neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre yangın, öğlen saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Ali Sülünoğlu'na ait ev henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.