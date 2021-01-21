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Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.


Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyeri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.


İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimler Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştirildi.


Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara korona virüs salgını için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske, hijyen gibi önemli hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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