Sungurlu'da kum ve tuz katıntılarını temizliyor

Çorum'dun Sungurlu İlçesi'nde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmaları esnasında cadde ve sokaklara dökülen kum ve tuz katıntılarını temizliyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İlçemizde yağan kar yağışı ile birlikte sürdürülen çalışmalar sırasında, buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışması yapıldığı belirtilerek, tuzlama çalışmalarının ardından ana cadde ve sokakların daha temiz olması amacıyla yıkama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, şehir merkezindeki cadde ve sokakların yıkanması sırasında, araç trafiğinin önceden kesildiği yerlerde yıkama çalışmalarının hortumlar kullanılarak, diğer yerlerde ise itfaiye ve arazözlerden tazyikli su verilerek yapıldığı belirtildi.