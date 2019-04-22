İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sungurlu'da makam koltuklarına çocuklar oturdu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları çocukların oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları çocukların oldu.


İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kırçiçek'e devretti. Kırçiçek, Kaymakam Gözen'in makamını devralarak, kaymakamlık vazifesini yerine getirdi.


Belediye başkanlık makamını Başkan vekili Bahri Sezen'den devralan Kavşut Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu öğrencileri Kübra Altuntaş, Ceydanur Alımcı ve Zehra Uzunoğlu belediye bünyesindeki birimlerin hizmet ve çalışmaları hakkında birim amirlerinden bilgi aldılar.


Sungurlu İlçe Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Çağlar Kekeç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Demirşeyh İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sude Ergişi ile 4. sınıf öğrencisi Arif Can Katmış'a devretti.


Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu Alembeyli İlkokulu


Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Sunguroğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Karaca'ya devretti. Karaca, şube müdürlerine okullarının bahçesinin yeniden düzenlemesi için talimat verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.