Sungurlu'da makam koltuklarına çocuklar oturdu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları çocukların oldu.

İlçe Kaymakamı Mitat Gözen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu 3. sınıf öğrencisi Ramazan Kırçiçek'e devretti. Kırçiçek, Kaymakam Gözen'in makamını devralarak, kaymakamlık vazifesini yerine getirdi.

Belediye başkanlık makamını Başkan vekili Bahri Sezen'den devralan Kavşut Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu öğrencileri Kübra Altuntaş, Ceydanur Alımcı ve Zehra Uzunoğlu belediye bünyesindeki birimlerin hizmet ve çalışmaları hakkında birim amirlerinden bilgi aldılar.

Sungurlu İlçe Garnizon Komutan vekili Personel Asteğmen Çağlar Kekeç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Demirşeyh İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sude Ergişi ile 4. sınıf öğrencisi Arif Can Katmış'a devretti.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğu Alembeyli İlkokulu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Sunguroğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Karaca'ya devretti. Karaca, şube müdürlerine okullarının bahçesinin yeniden düzenlemesi için talimat verdi.