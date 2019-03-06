Sungurlu'da masal saati etkinliği

Sungurlu Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu Yıldızlar sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Özlem Çukurluöz rehberliğinde "81 İl 81 Masal 1 Battaniye” adlı eTwinning projesi ile masal saati etkinliğine başladılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu yıldızlar sınıfı öğrencilerine Saygılı ayıcık adlı hikaye kitabını okuyarak projenin görsellerini boyadılar.

Eryiğit, "81 İl 81 Masal 1 Battaniye” projesindeki battaniye öyle bir battaniye olmalı ki; tüm ülkenin, bütün şehirlerinden çocukların eli değmiş, ruhlarına dokunmuş ve yörelerinden birer parça barındırmış olsun. Bu fikirle yola çıkan öğretmenler hayallerini gerçekleştirmek için 81 il 81 masal 1 battaniye projesini başlatmaya karar vermiş.Bu çalışmalarına başlayan proje ortaklarının genel hedefleri, ülkemizin farklı renk ve kültürlere sahip olduğunun farkına varılmasına, öğrencilerin anlattığı masalın canlandırmasını yaparak masalda anlatılan duyguyu içselleştirmesine, Türkiye'nin 81 iliyle bir bütün olduğunu fark etmesine rehber olmaktır. Sınıf öğretmeninin özel hedefleri arasında ise kendini ifade etmekte zorlanan çocukların masallar yardımıyla düşünme, farkındalık oluşturma ve hayal kurma becerilerini geliştirmek vardır. Kendini iyi ifade edebilen çocuklara ise bu proje ve masal saati uygulaması sayesinde becerilerini ortaya koyma ve geliştirme imkanı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje yürütücüsü öğretmenimiz Özlem Çukurluöz ve destek olan okul müdüremiz Yasemin Yiğitbaş'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.