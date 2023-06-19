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Sungurlu'da minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Çankırı yolu Karaçay köyü yakınlarında meydana geldi. İlçede demir doğrama işi yapan İsmail Kadan (65) yönetimindeki 06 TOJ 59 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak tarlaya devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İsmail Kadan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazada hayatını kaybeden İsmail Kadan'ın bir köye kaynak işi için gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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