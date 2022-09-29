Sungurlu'da MYO öğrencilerine organ bağışının önemi anlatıldı

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu'nda organ bağışı eğitimi düzenlendi.

MYO Akademik personel ve öğrencilere Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri Dr. Ayşenaz Bilişik ve Hemşire Büşra Denli Şengül tarafından organ bağışı konusunda bilinçlendirmek, organ bağışına teşvik etmek ve organ nakli hususunda bilgilendirmek amacıyla Sungurlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğünden organ bağışı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan söz konusu organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Bu nedenle ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği nedeniyle yaşamının sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak, toplumun huzurlu ve mutlu yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında “Organ Bağış Haftası” etkinlikleri yapılmakta olup bu etkinlikler yıl boyunca değişik meslek grupları, kamu kurum ve kuruluşları, fabrikalar ve okullarımızda devam etmektedir" denildi.