Sungurlu'da öğrenci servisleri denetlendi

Servisler için yapılan genel uygunluk denetimi Sungurlu ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Okul Servis Denetleme Komisyonu tarafından gerçekleştirildi. Okul aile birlikleri ile öğrenci taşımak üzere sözleşme imzalayan servisler denetlenmeye başlandı.

Araçlarda mevzuata uygun ekipmanların bulunup bulunmadığı, öğrenciler tarafından kullanılan emniyet kemerleri, Araç şoförleri, Rehber Personel ve Araçların belgeleri, ilgili komisyon tarafından denetlenecek konular arasında bulunuyor. Komisyon gerekli incelemeleri yaparak eksik bulunan servisler için gerekli uyarılar veriliyor. Öğrencilerin emniyet kemeri takma zorunlulukları komisyon tarafından hatırlatılıyor.

Yıl boyunca bu denetimlerin devam etmesi planlanıyor. Yapılan denetimler ile öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlamaları amaçlanıyor. Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise bir açıklamada bulundu. Yetkililer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Öğrencilerin emanet edildiği araç şoförlerine hassas davranışları için teşekkür edildi. Denetimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Okul denetleme komisyonunda Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sungurlu Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü bulunuyor. Komisyon tarafından araçların mevzuata uygun olup olmadığı denetleniyor.